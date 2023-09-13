Исправился: магаданец только после наказания за неуплату алиментов стал заботиться о ребенке

Житель Магаданской стал заботиться о ребенке только после наказания Фото: Олег УКЛАДОВ

Приставы Магаданской области рассказали историю исправления 43-летнего мужчины. Только после отсидки в колонии он стал образцовым отцом.

Житель Ольского округа, назовем его Виктор, отправился в колонию за неуплату алиментов. Раньше его даже объявляли в розыск. Ребенку он должен был отдавать четверть своего заработка.

- В рамках возбужденного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был принят ряд принудительных мер, в числе которых: обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, временное ограничение выезда за пределы России, - рассказали в УФССП России по Магаданской области.

Несколько раз мужчина устраивался на работу, но скоро увольнялся. Почему - не сообщается. Долг из-за этого он выплачивать не мог, накопилась сумма в 40 тысяч рублей. К приставам он не являлся, из-за чего его и объявили в исполнительный розыск. После этого он сам пришел в ведомство. На него составили административный протокол, магаданца приговорили к 80 часам обязательных работ. В качестве разнорабочего он трудился в одном из бюджетных учреждений. Это помогло ему избежать уголовного наказания. После этого мужчина стал платить алименты и чаще видеться с ребенком.

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