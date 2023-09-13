Больше 44 тысяч человек осмотрели выездные бригады в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работают выездные бригады медиков на поезде «Здоровье». С начала года они осмотрели больше 44,5 тысячи жителей отдаленных районов. Эти люди прошли диспансеризацию.

Первичную помощь жителям оказывают 13 медорганизаций. Закрепленные за ними районы врачи посещают постоянно. Кроме того, в регионе работают 14 передвижных комплексов, в том числе стоматологический, диагностический, рентгенологический и флюорографический. Бригада врачей формируется с учетом потребности жителей, выезжают они по индивидуальному графику. В случае необходимости могут отправить пациентов на дополнительное обследование, в тяжелых ситуациях - на госпитализацию в больницу.

- Это социально значимая работа, направленная на повышение доступности медицинской помощи населению отдаленных сел и городов края. Специалисты мобильных бригад с начала года обнаружили больше шести тысяч заболеваний, среди которых особо опасные патологии, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Чем быстрее диагностируем патологию, тем больше шансов провести эффективное лечение, добиться выздоровления. Выездная работа является одним из действенных инструментов отрасли здравоохранения, - сказал министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.

С начала года специалисты провели больше 28,5 тысячи исследований, в том числе флюорографические. В конце августа закончил работу теплоход «Здоровье», врачи которого осмотрели 2266 взрослых и 857 детей.

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