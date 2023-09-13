Почувствовал себя главным: в Хабаровске во дворе сбили ребенка

Девочку сбили во дворе дома в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Это произошло днем 13 сентября во дворе дома №7 по улице Королева. Автомобиль Honda сбил восьмилетнюю девочку.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не раскрываются. Превысил ли водитель скорость или просто не заметил ребенка, пока неизвестно. Однако девочка пострадала.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила девочка. Доставлена в медицинское учреждение для обследования, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

О характере травм ребенка тоже ничего не известно. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Водителей города просят быть внимательней и соблюдать скоростной режим около школ и детских садов, а также во дворах. Максимальная скорость движения в жилой зоне составляет 20 километров в час. Кроме того, здесь обязательно необходимо предоставлять преимущество пешеходам.

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