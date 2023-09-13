Вокзал модернизируют в Комсомольске-на-Амуре Фото: Ирина Горбачева

В Комсомольске-на-Амуре городской вокзал сделают более современным. О модернизации поговорили власти Хабаровского края во время третьего дня на Восточном экономическом форуме. Во Владивостоке 13 сентября поговорили о развитии транспортного сообщения.

Именно тогда договорились об организации транспортно-пересадочного узла на вокзале. Он поможет пассажирам значительно сократить время поездки и пересесть на автобус сразу на железнодорожном вокзале. Например, гораздо удобнее станет маршрут до горнолыжной базы Холдоми. Соглашение власти подписали с руководством ОАО «РЖД».

Также в 2024 году на вокзале появится современное кафе с обширным меню, где можно будет вкусно перекусить, ожидая поезд. А для пассажиров, которым ждать нужно будет долго, откроют комнату длительного ожидания. Также заработают минимаркет, автоматические камеры хранения и санитарные комнаты.

Обсудили и расширение маршрутной сети, в том числе рейсов из Комсомольска. Воздушный мост между Городом юности и Хабаровском очень популярен, да и руководители крупных предприятий не раз просили об этом минтранс.

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