Цирковое шоу «Бурлеск», покорившее Княжеский дом Монако, покажут в Хабаровске. Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе.

У жителей Хабаровска появилась уникальная возможность увидеть шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Бурлеск» в составе лучших артистов Российской государственной цирковой компании.

Премьера шоу состоялась на манеже Московского цирка Никулина на Цветном Бульваре. В Хабаровск «Бурлеск» прибыл впервые. Его создали на основе номеров, завоевавших «Золотого клоуна» на международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Кроме того, от шоу в восторге остались иностранные гости и звезды нашей страны.

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль, сказочный «Пегас», страстное танго «Гимнастов на турниках», «Бронзовые скульптуры» будут поражать публику. В финале шоу из-под купола цирка польет дождь. Ярких артистов сопровождают очаровательные животные: ламы, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны, зебры и другие.

Именно в этом шоу представлен номер «Групповая трансформация «Фаберже», который покорил зрителей и судей 43 Международного циркового фестиваля в Монако.

Премьерные представления состоятся 30 сентября в 17:00 и 1 октября в 15:00. Потом артисты будут ждать зрителей каждые выходные в 12:00 и 17:00.

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