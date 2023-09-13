Вылетел в кювет: полиция Хабаровского края выясняет подробности жесткого ДТП на трассе

Два человека пострадали в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Еще одно серьезное ДТП произошло 13 сентября в Хабаровском крае. Участником аварии стал один автомобиль. Однако в нем пострадали люди.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 129 километре дороги Хабаровск - Лидога - Ванино. Водитель ехал со стороны Комсомольска в сторону Хабаровска, когда произошла авария.

- По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota Aqua, не обеспечил постоянный контроль над движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с проезжей части в левый кювет по ходу движения, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Судя по кадрам, автомобиль принадлежит одной из фирм такси. Вез водитель в тот момент пассажиров или просто ехал по своим делам - неизвестно. Однако в ДТП пострадали люди. Травмы получили два пассажира.

На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют подробности аварии.

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