Первую победу одержала женская команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

Женская команда по волейболу «Амурские тигрицы» сыграла свой первый официальный матч. Игра закончилась победой хабаровчанок. В Иркутске на Кубке Сибири и Дальнего Востока спортсменки обыграли в трех партиях «Алтай-АГАУ» из Барнаула.

- Сначала, конечно, было волнение, но все понимали свою ответственность. Первые две партии девушки боролись сами с собой, с нервами, были ошибки. В начале третьей успокоились, выдохнули и показали качественный волейбол. У нас впереди еще четыре важных игры, каждую из которых нужно выиграть, - сказал главный тренер «Амурских тигриц» Александр Щурин.

Кроме того, девушки играют во втором матче - на этот раз с красноярским «Енисеем-2». Он начался в 15 часов по хабаровскому времени.

А в октябре спортсменки выступят в чемпионате страны в высшей лиге «Б». Матчи пройдут турами. Во второй половине января следующего года в регион приедут на соревнования шесть команд группы «Сибирь».

Создать профессиональный женский клуб в регионе поручил губернатор Михаил Дегтярев в год 100-летнего юбилея российского волейбола. К слову, это один из самых популярных видов спорта в регионе. Постоянно им занимаются 15 тысяч человек. До 2012 года в крае была женская команда «Самородок», в 2007 году Хабаровск стал центром мирового женского волейбола - здесь впервые в России прошел этап мирового Гран-при. Спустя два года город принял этап Мировой лиги по волейболу, но свои силы показали уже спортсмены-мужчины.

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