Магазины «Пятерочки» откроются в ЕАО

Пока неизвестно, сколько магазинов «Пятерочки» откроются в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины федеральной сети «Пятерочка» появятся в Еврейской автономии. Соответствующее соглашение было подписано на полях ВЭФ. Об этом сообщил глава области Ростислав Гольдштейн.

- Во второй половине дня на ВЭФ подписали еще ряд важных для комплексного развития Еврейской автономной области соглашений. Благодаря одному из них в регионе откроются магазины федеральной сети «Пятерочка», где в числе прочего будет реализовываться продукция местных фермеров, - сообщил губернатор.

Пока неизвестно, сколько магазинов «Пятерочки» откроются в ЕАО, и где они появятся. Даты начала работы ретейлера в регионе также не названы.

Напомним, что в начале 2023 года «Пятерочка» открылась в Хабаровском крае и Приморье. В магазинах продается продукция также и местного производства. Менеджмент X5 Group, которому принадлежит сеть, заявлял, что магазины работают в формате «у дома» и не будут конкурировать с крупными торговыми сетями регионов.

Известно, что всего в Хабаровском крае планируется открыть около 90 магазинов сети.

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