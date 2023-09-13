Больше 30 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро жителям Еврейской автономной области можно будет сделать прививку от гриппа. Минздрав РФ поставил в регион порядка 30 тысяч доз вакцины. Это 10 470 доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и 19 960 доз «Совигрипп» для взрослых.

Жители региона уже могут сделать прививку. Например, в Биробиджане вакцинация проводится с понедельника по пятницу в областной поликлинике (кабинет №20, с 8:00 до 14:00), а также в передвижном пункте, который расположен на территории Дворца культуры и открыт с 10:00 до 15:30.

Жители районов могут обратиться в поликлиники по месту жительства.

Согласно постановлению главного санитарного врача, в стране предстоит вакцинировать минимум 60% человек и не меньше 75% группы риска. К ней относятся работники школ и больниц, пенсионеры, люди со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети.

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