Родилась в рубашке: женщина получила небольшие ушибы, попав в серьезную аварию в Хабаровском крае

Женщина отделалась ушибами во время жесткого ДТП в Комсомольске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольске-на-Амуре утром 13 сентября произошла серьезная авария. Около 10:45 в городе перевернулась иномарка. При этом водитель отделалась легкими ушибами.

- По предварительным данным, 21-летняя женщина-водитель, управляя транспортным средством Toyota Caldina, двигаясь по улице Свердлова со стороны улицы Куйбышева в сторону улицы Бехтерева, в районе дома №46 по улице Свердлова не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет с левой стороны проезжей части, - рассказали подробности в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В итоге женщина отделалась легким испугом. По данным Госавтоинспекции, у комсомольчанки диагностированы лишь незначительные ушибы головы.

Но все могло оказаться гораздо серьезнее. Поэтому инспекторы просят водителей быть осторожнее на дорогах и не превышать скорость.

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