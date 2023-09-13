Фестиваль «Арсеньев LIVE» пройдет в Хабаровске

В Хабаровске вовсю готовятся ко Второму фестивалю «Арсеньев LIVE». До масштабного мероприятия осталось 10 дней: оно состоится 23 сентября на площади имени Ленина. В этом году концерт посвятят 150-летнему юбилею с года рождения двух российских музыкантов, внесших большой вклад в развитие музыки в стране, - пианиста и композитора Сергея Рахманинова и оперного певца Федора Шаляпина.

На здание правительства будут транслировать трехмерную видеопроекцию, которая станет изюминкой фестиваля. Она позволит хабаровчанам и гостям города полностью погрузиться в мир музыкантов. Кроме того, так зрители, которые находятся далеко от сцены, смогут не пропустить все самое интересное. А еще гостей ждут мастер-классы и творческие встречи. Вечером воскресенья, 24 сентября, в филармонии пройдет большой сольный концерт пианиста Бориса Березовского.

- В этом году ожидается, что фестиваль станет еще более масштабным и продолжит вдохновлять зрителей идеями и наполнять духом патриотизма. Важно, что по инициативе губернатора Михаила Дегтярева мероприятие планируется сделать ежегодным и превратить его в крупнейшую культурно-просветительскую площадку, которая будет знакомить жителей и гостей региона с биографиями выдающихся деятелей науки и культуры России, - рассказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

Начало фестиваля - в 17 часов. Сначала запланирован показ фильма «Дон Кихот», главную роль в котором сыграл Федор Шаляпин. Потом пройдет концерт, который расскажет о творчестве знаменитостей. На сцене выступят лучшие танцевальные коллективы, хоровые певцы и инструментальные исполнители Хабаровского края.

Также перед зрителями выступит приглашенный музыкант. Это солист Большого театра Дмитрий Скориков. Хедлайнером станет группа «Пелагея». Роль рассказчика исполнит Евгений Гришковец. Он примерит на себя образ Саввы Мамонтова, мецената и предпринимателя.

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