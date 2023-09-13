ВТБ инвестирует в образовательные проекты более одного миллиарда рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВТБ планирует развивать проекты в сфере образования и до 2025 года инвестирует в них более одного миллиарда рублей. В рамках партнерств с вузами и центрами специальной подготовки по всей России будут созданы эндаумент-фонды, открыты гибридные и брендированные аудитории, реализованы кампусные и зарплатные проекты, стажировки и трудоустройства студентов, обучение преподавателей и аспирантов. Для учителей и работников образовательной сферы будут запущены льготные кредитные программы. Об этом на ВЭФ-2023 рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В настоящее время партнерами ВТБ стали более 280 высших учебных заведений, свыше 340 тысяч сотрудников и студентов которых обслуживаются в банке. В 95 вузах реализованы кампусные проекты, в 11 запущены брендированные аудитории.

В рамках ВЭФ-2023 совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ФГБОУ ДВФУ) при поддержке банка в Школе экономики и менеджмента была открыта первая на Дальнем Востоке гибридная аудитория (ШЭМ ДВФУ). Банк также подписал ряд соглашений о развитии совместных проектов с учреждениями ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» и ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».

- Поддержка российских вузов и формирование удобной цифровой среды для обучения будущих профессионалов стратегически важны для нас, поэтому на горизонте 2025 года ВТБ планирует инвестировать в образовательные проекты более одного миллиарда рублей. Уже сейчас мы обеспечиваем софинансирование эндаумент-фондов крупнейших учебных заведений, которые созданы для 36 вузов. Объем этих фондов превысил 2,7 миллиарда рублей. Запуск такого проекта позволяет вузам развивать свои ключевые проекты, совершенствовать материально-техническую и научную базу, предоставлять гранты и премии лучшим студентам, - прокомментировал руководитель департамента продаж в партнерских каналах, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Эндаумент-программа для российских вузов предусматривает ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов, которые зависят от общего объема транзакций по кампусным картам. Стабильный источник внебюджетного финансирования позволит вузам планомерно развивать ключевые проекты, предоставлять гранты и премии лучшим студентам. Крупные инфраструктурные и социальные проекты тоже могут получить средства таких фондов.

Зарплатные проекты будут развиваться на базе самостоятельной кампусной карты от ВТБ. Она станет для сотрудников и учащихся образовательных учреждений не только платежным инструментом, но и идентификатором, ключом доступа к инфраструктуре учреждения, благодаря чему еще большее число преподавателей и студентов получит доступ к финансовым и нефинансовым социальным сервисам банка.

В рамках поддержки образовательной среды ВТБ также запускает специальные кредитные программы для учителей и работников образовательной сферы.

- С учетом текущего Года педагога и наставника в России с 15 сентября в ВТБ стартует льготная программа ипотеки для учителей Дальнего Востока. Кредиты с практически нулевой ставкой станут выгодной возможностью для преподавателей и работников сферы образования улучшить свои жилищные условия в этом регионе, - добавил Евгений Дячкин.