Дальневосточный художественный музей построят в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске появится Дальневосточный художественный музей. Соглашение о его строительстве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписал министр культуры региона Юрий Ермошкин и председатель совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров. К слову, строительство входит в мастер-план Хабаровска, который накануне представили Владимиру Путину.

- Будущий музей - это больше, чем хранение и экспозиция фондов. Это современное общественное пространство с современной арт-площадкой для развития креативных индустрий. Уже окончательно сформирован земельный участок, утверждена концепция нового строения. Подписывая сегодня договор, мы готовы в ближайшем будущем заключить концессию и дать старт проектированию и строительству уникального здания на Дальнем Востоке, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.

В здании будут постоянно проводить экскурсии и выставки шедевров из собраний не только российских, но и зарубежных учреждений. Также запланированы показы работ современных художников и проведение форумов и конференций, будет работать школа художественного искусства. В год его будут посещать до 100 тысяч человек.

Территорию музея интегрируют в городскую среду, оборудуют сквозной проход, через который можно будет пройти к набережной. В здании расположится архив для исследований и единственный в этой части России Центр художественной реставрации с современными мастерскими. В них можно будет обучать новых специалистов. А мероприятия будут проводить в амфитеатре.

Концепцию здания утвердили в апреле. Здание займет 22,5 тысячи квадратных метров. В августе на заседании президиума под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева одобрено финансирование почти на восемь миллиардов рублей.

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