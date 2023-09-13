Температура до нуля градусов опустится в Хабаровском крае 14 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае продолжается небольшое бабье лето. Температура воздуха варьируется на отметке в +25 градусов днем, дождей несколько дней уже нет. Такая же погода ожидается и в четверг, 14 сентября. Тем, кто хочет погулять, можно смело выходить из дома, забросив зонтики в дальний угол. Прохладно будет разве что на севере края.

Так, в Хабаровске осадков не ожидается. Ночью будет прохладно, 6-8 градусов, а вот днем потеплеет до 21-23 градусов. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Тепло и спокойно будет в южных районах. Без осадков, +5-10 градусов ночью и +20-25 - днем. Ветер южный, до 12 метров в секунду.

В центре региона дождей не прогнозируют. Ночью столбик термометра покажет 2-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-25. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

А вот на севере погода чуть испортится. Дожди пройдут ночью в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах, в остальном осадки не прогнозируются. Да и предстоящие осадки будут небольшими. Ночью ударят заморозки - в какой-то момент температура воздуха опустится до нуля градусов, а потом поднимется до десяти. Днем - 10-21 градус. Ветер западный и юго-западный, до 14 метров в секунду.

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