МегаФон открывает бизнес в Киргизии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G.

Директором представительства в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФона. Он будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

До конца года МегаФон запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. Компания реализует проекты как в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, так и в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.