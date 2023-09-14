Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 14 сентября

Девушка-подросток обманула мошенников в Хабаровск Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полиция задержала 17-летнюю девушку. Подростка подозревают в мошенничестве. Что интересно в этой истории: она сама обманула аферистов. Ее попросил поработать курьером 20-летний знакомый, она согласилась и отправилась к старушке, у которой забрала деньги. Что было дальше - читайте в материале «КП».

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