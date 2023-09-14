Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 23:32

Найти родных помогли жительнице Владивостока полицейские из Хабаровска

Женщина поблагодарила их за помощь
Василина ИКОННИКОВА
Найти родных помогли жительнице Владивостока полицейские из Хабаровска

Найти родных помогли жительнице Владивостока полицейские из Хабаровска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Хабаровска на днях получили письмо. Его написала жительница Владивостока. Она потеряла связь с сестрой и ее маленьким ребенком и начала беспокоиться.

Связаться с 39-летней родственницей и ее четырехлетним сыном женщина не смогла в начале сентября. Именно тогда они уехали из Ванино в Хабаровск: планировали лечить мальчишку. Но как только приехали в другой регион, перестали отвечать на звонки и сообщения. Женщина обратилась в полицию.

- Начальник смены дежурной части майор полиции Алексей Першин и оперуполномоченный отдела уголовного розыска городской полиции лейтенант Артем Подунович сразу приняли меры к розыску. Они стали созваниваться с родственницей заявительницы. После неоднократных попыток женщина все же взяла трубку. Она сообщила, что с ней и ребенком все в порядке, помощь им не требуется, они снимают квартиру, мальчик завершает запланированный курс лечения, на днях планируют выехать домой. С сестрой жительница Ванино обещала выйти на связь по возвращении в родной поселок: такой решение она объяснила внутрисемейными причинами, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Причины нежелания разговаривать с сестрой не раскрываются. Полицейские созванивались с женщиной, пока она не вернулась домой, а потом им позвонил ее муж и сообщил: жена и сын дома, с ними все хорошо. Несмотря на нежелание женщины общаться с сестрой, та была рада, что все закончилось благополучно. Она написала правоохранителям письмо, в котором поблагодарила их за искреннее желание помочь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.