Найти родных помогли жительнице Владивостока полицейские из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Хабаровска на днях получили письмо. Его написала жительница Владивостока. Она потеряла связь с сестрой и ее маленьким ребенком и начала беспокоиться.

Связаться с 39-летней родственницей и ее четырехлетним сыном женщина не смогла в начале сентября. Именно тогда они уехали из Ванино в Хабаровск: планировали лечить мальчишку. Но как только приехали в другой регион, перестали отвечать на звонки и сообщения. Женщина обратилась в полицию.

- Начальник смены дежурной части майор полиции Алексей Першин и оперуполномоченный отдела уголовного розыска городской полиции лейтенант Артем Подунович сразу приняли меры к розыску. Они стали созваниваться с родственницей заявительницы. После неоднократных попыток женщина все же взяла трубку. Она сообщила, что с ней и ребенком все в порядке, помощь им не требуется, они снимают квартиру, мальчик завершает запланированный курс лечения, на днях планируют выехать домой. С сестрой жительница Ванино обещала выйти на связь по возвращении в родной поселок: такой решение она объяснила внутрисемейными причинами, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Причины нежелания разговаривать с сестрой не раскрываются. Полицейские созванивались с женщиной, пока она не вернулась домой, а потом им позвонил ее муж и сообщил: жена и сын дома, с ними все хорошо. Несмотря на нежелание женщины общаться с сестрой, та была рада, что все закончилось благополучно. Она написала правоохранителям письмо, в котором поблагодарила их за искреннее желание помочь.

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