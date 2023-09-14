Губернатор рассказал, что изменится после ВЭФ в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Во Владивостоке 13 сентября подошел к концу Восточный экономический форум. Хабаровский край подписал немало соглашений, но главным событием стало выступление Владимира Путина. На нем он рассказал об инвестициях.

По словам президента, господдержка помогла подписать дальневосточным регионам соглашения на 7,7 триллиона рублей, половина из которых уже вложена. Создано 125 тысяч рабочих мест, начали работу 700 новых предприятий. Динамика инвестиций на ДФО в три раза опережает российскую.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что инвестиции за семь месяцев этого года выросли почти в два раза от предыдущего показателя. Основные точки роста - порт Эльга, Тихоокеанская железная дорога, Восточный полигон и другие.

Процент изучения недр на Дальнем Востоке составляет 35%. Это значит, что сфера может расти. Владимир Путин поручил правительству предусмотреть решение этого вопроса. В Хабаровском крае разведана половина территории, за несколько лет показатель вырастет еще на 20%. Речь о золоте, меди, угле.

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