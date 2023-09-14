Проблема в проводке: мощный пожар тушили ночью в Магадане

Серьезный пожар тушили спасатели в Магадане Фото: МЧС Магадана

Эта ночь не была для спасателей Магадана спокойной. Им пришлось тушить серьезный пожар. Огонь вспыхнул 13 сентября в 22:35 на проспекте Ленина. Горела пристройка к административному зданию. Когда пожарные приехали на место, пламя полыхало вовсю. А в помещении между тем были электрические кабели, питающие здание.

- Тушение осложнялось необходимостью обесточивания объекта, большим количеством горючих материалов внутри пристройки и поздним сообщением в пожарную охрану. Открытое горение было ликвидировано в течение часа, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Во время происшествия никто не пострадал. Погибших тоже нет. Огонь повредил потолок, кровлю, изоляцию проводки, сгорели картонные коробки. Все это находилось на площади 15 квадратных метров. Ущерб пока неизвестен, как и то, что находилось в здании. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

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