От машины ничего не осталось: автокатастрофа унесла жизнь человека в Хабаровском крае

Автокатастрофа произошла на трассе Комсомольск – Хабаровск Фото: Прокуратура Хабаровского края

13 сентября примерно в 15:40 на трассе Комсомольск - Хабаровск столкнулись две иномарки. От лобового удара одна из машин превратилась в кусок смятого металла. У пассажира легковушки не было шансов выжить.

На трассе Комсомольск – Хабаровск столкнулись две иномарки Фото: Прокуратура Хабаровского края

- На 135 километре трассы столкнулись «Митсубиси-Паджеро» и «Ниссан-Блюберд». Водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона, из-за чего произошло ДТП. 53-летний пассажир второго автомобиля погиб на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Водитель «Митсубиси-Паджеро» выжил и был доставлен в больницу Фото: Прокуратура Хабаровского края

Оба водителя иномарок выжили. Их в тяжелом состоянии увезли на скорой в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а прокуратура держит на контроле ход проверки.

Пассажир «Ниссан-Блюберд» погиб на месте Фото: Прокуратура Хабаровского края

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