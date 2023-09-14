Губернатор Хабаровского края держит связь с жителями региона через соцсети Фото: АНО «Диалог Регионы»

Участники ВЭФ-2023 обсудили работу губернаторов регионов ДФО с населением в интернет-пространстве. О текущих трендах рассказал глава управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков. По его словам, губернаторы постоянно общаются с жителями регионов в Сети через личные страницы.

- У нас есть отличные примеры, которые мы считаем приоритетными в работе. Сейчас все 11 губернаторов ДФО активно ведут соцсети и делают это хорошо: у них налажено общение с гражданами, есть интеграции с другими региональными блогерами. В ДФО эта работа проводится на высоком уровне, - сказал Андрей Новиков.

Одна из главных задач работы в Сети - завоевывать доверие населения. Это особенно важно в условиях, когда Интернет заполнен фейками.

- «Диалог» только за прошлый год зафиксировал около четырех тысяч уникальных фейков в российском сегменте интернета и 10 миллионов случаев их распространения. Это ужасающие цифры. Новая валюта информационной работы - доверие аудитории. Читатель становится избирательным. Если ты будешь давать ему недостоверную информацию - быстро его потеряешь, - прокомментировал Андрей Новиков.

Он добавил, что губернаторам нужно уделять больше внимания работе в Сети. Это позволит повысить стратегическую безопасность России.

- Выстраивание правильной и четкой политики в соцсетях государственной информационной системы - это не просто дань уважения времени, это стратегическая защита интересов страны. Мы считаем, что для этой работы нужно видеть все тенденции изменения инфополя, - сказал Андрей Новиков.

Спикер считает, что при работе в Сети важна оперативность. Чтобы привлечь трафик, нужно опубликовать новость первым. Также сейчас популярна гражданская журналистика. Все, у кого есть доступ в интернет, могут распространять информацию.

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