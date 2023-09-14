Сядет, когда родит: двоих мужчин и женщину осудили за торговлю оружием в Хабаровске

Суд вынес приговор троим фигурантам дела о торговле оружием в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Суд поставил точку в деле о торговле оружием спустя два года разбирательств. Во время следствия было установлено, что 30-летний хабаровчанин нашел огнестрельное оружие и 25 патронов, которые принес домой к соседке. Виталий* рассказал об этом своему знакомому - Ивану*. Мужчины решили продать оружие и нашли покупателя. Тот согласился заплатить 10 тысяч рублей. Для передачи товара они привлекли сожительницу Виталия.

Когда мужчины уже договорились о сделке, покупатель рассказал обо всем полиции. Чтобы поймать торговцев с поличным, была организована специальная операция. Во время сделки их задержали, а оружие и боеприпасы изъяли.

- На двоих мужчин и женщину завели дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Суд признал виновными всех фигурантов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчин приговорили к колонии строгого режима. Одному дали 8,5 года, другому - восемь лет и два месяца. Женщине назначили восемь лет колонии общего режима, но ей дали отсрочку. Оказалось, что в момент вынесения приговора она была беременна.

* имена изменены.

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