Жителям Железнодорожного района Хабаровска помогут решить проблему с тополями

Жителям Железнодорожного района помогут решить проблему с тополями Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Жители домов №7 и №12 по улице Мирной обратились к депутату гордумы с просьбой помочь им в решении проблемы. В их дворе растут старые тополя. Их ветки закрывают окна, из-за чего солнечный свет почти не проникает в квартиры. Кроме того, растения уже наполовину сухие, а их ветки обламываются и осыпаются. Люди переживают за свою безопасность. В связи депутат направил обращение в городскую администрацию.

- Проблемой занимается Комитет администрации по управлению Железнодорожным районом. Спиливать дерево планируют вместе с управляющей компанией. Одна из наших задач, продиктованных народной программой «Единой России», – создавать комфортные условия для жизни людей. А когда речь идет об их безопасности, нужно решать проблемы оперативно, - сказал депутат хабаровской гордумы Александр Федчишин.

Старое дерево спилят в ближайшее время Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Он считает, что проблемы, несущие людям угрозу безопасности, нужно решать в максимально короткие сроки. Поэтому старое дерево спилят в ближайшее время.

Люди переживают за свою безопасность Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

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