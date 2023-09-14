Продукция Хабаровского края вызвала интерес на выставке «Улица Дальнего Востока»

Продукция Хабаровского края вызвала интерес на выставке «Улице Дальнего Востока» Фото: минсельхоз Хабаровского края

В рамках ВЭФ-2023 работает ярмарка «Улица Дальнего Востока». На территории выставочного комплекса Хабаровского края работает сувенирный магазин и экобар. В нем представлена пищевая продукция и товары перерабатывающей промышленности региона. Среди представленных товаров посетителям больше всего интересны хабаровский мед, джемы, варенье, арахисовая паста, вода с натуральным соком пихты и минеральная вода «Мухенская».

- Особое внимание посетителей выставочного комплекса уделяется имбирным пряникам с символикой Хабаровского края, - рассказали в региональном минсельхозе.

Выставка продлится до 17 сентября. Кроме перечисленных товаров посетители ярмарки смогут приобрести тематические сувениры, связанные с Хабаровским краем: мягкие игрушки «китолет», настольные игры и пазлы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.