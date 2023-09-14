Путин сообщил, что Ким Чен Ын осмотрит заводы Комсомольска-на-Амуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Комсомольск-на-Амуре в ближайшее время Фото: Правительство Приморского края

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Комсомольск-на-Амуре в ближайшее время. Здесь глава КНДР посетит заводы, которые выпускают военную технику. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

- Впереди у председателя большая программа. Он отсюда летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника: и гражданская, и боевая, - сказал президент России.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Глава КНДР приехал на бронепоезде на станцию Хасан (Приморский край), откуда через Хабаровский край отправился в Амурскую область. На космодроме «Восточный» Ким Чен Ын и Владимир Путин провели переговоры. Они длились около пяти часов.

После Комсомольска-на-Амуре Ким Чен Ын отправится во Владивосток. В программе северокорейского главы, по словам Владимира Путина, осмотр возможностей Тихоокеанского флота.

Пока даты визитов лидера КНДР в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток неизвестны.

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