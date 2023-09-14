Партию шпона впервые отправили в Турцию из Хабаровского края Фото: Управление Россельхознадзора Хабаровского края

Дерево, поизведенное в Хабаровском крае, впервые отправили в Турцию. В Амурске 7 сентября сотрудники управления Россельхознадзора Хабаровского края досмотрели первую партию шпона, которую отправят в Турцию. Это первые лесоматериалы, экспортируемые в Республику. Всего в страну отправят 40 кубометров партии из лиственницы.

- По итогам фитосанитарного досмотра и экспертизы на наличие карантинных организмов, проведенной хабаровским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» установлено, что данная партия лесопродукции соответствует требованиям страны-импортера, - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Производят шпон на одном из крупнейших предприятий ДФО. Оно нацелено на новые рынки сбыта своего товара. Специалисты надеются, что его высоко оценят в Турции и найдут ему применение в строительстве, декорировании и изготовлении мебели или других сферах.

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