Двор на улице Калинина благоустроили в Комсомольске Фото: правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре благоустроили еще одну территорию по программе «1000 дворов». К концу года в городе сдадут 26 дворов, пока сдали только семь.

Накануне закончились работы на Калинина, 9, на которые потратили 6,5 миллиона рублей. На 45 «квадратах» разместили все, о чем просили жители, - скамейки и лавочки, детский комплекс, баскетбольную стойку с лесенками в виде жирафа. Уголок с песочницей оградили габионами-лавочками, чтобы родителям было удобнее наблюдать за детьми. Отремонтировали дорожки и озеленили территорию.

- Раз уж наш двор попал в эту программу, мы постарались сделать все возможное, чтобы наши дети поскорее смогли пользоваться территорией. Еще мы с жильцами решили оставить старое оборудование двора, которое было в отличном состоянии. Так, дополнительно к проекту мы поставили качели, карусель, баскетбольное кольцо и детский турник, - рассказала председатель ТСЖ Анна Булатова.

По программе в регионе благоустроят 80 дворов, их которых 30 - в Хабаровске, по четыре в Бикине, Амурске, Советской Гавани и Вяземском, по три в Николаевске-на-Амуре и Чегдомыне, два в Ванино. На все выделено 562 миллиона рублей.

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