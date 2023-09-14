Кубок Росконгресса по Го (вэйци) состоялся на ВЭФ

Фото: пресс-служба РФГ

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялся бизнес-матч - Кубок Росконгресса по игре Го (вэйци), организованный Российской Федерацией Го. Это необычный формат соревнований - в них участвовали не спортсмены, а делегаты ВЭФ, представители предпринимательского сообщества. Партнерами мероприятия выступили золотодобывающая компания «Полиметалл» и металлургическая компания «Русская медная компания» (РМК).

Кубок Росконгресса в нынешнем году отправляется в Якутию - победителем матча стал Владимир Егоров, директор «Целевого фонда будущих поколений республики Саха (Якутия)».

- Турнир прошел очень интересно. Первые две игры были небезошибочные, а третья партия получилась достаточно качественной. Мы с соперником никаких явных ошибок не допустили. Были сложные варианты продолжения игры с обеих сторон. Сложилось, как сложилось, я победил, - поделился Владимир Егоров.

На втором месте председатель камчатского отделения «Опоры России» Владимир Рыбалов. Он признался, что один неверный шаг решает судьбу, и сегодня его судьба - второе место, но заверил, что в следующем году будем побеждать. Елена Яшина, коммерческий директор компании «ВЕСТ ОЛ» из Владивостока, замыкает тройку лидеров по итогам Кубка. Она поблагодарила организаторов турнира за возможность поиграть в Го - игру, которая поднимает потенциал, дает возможность коммуникации, взбодриться и настроиться на продуктивный лад»

Формат бизнес-матча, введенный Российской Федерацией Го, набирает популярность и становится площадкой не только для соревнований единомышленников, но и для деловой коммуникации представителей предпринимательского сообщества.

- Это важная веха в развитии Го в бизнес-среде. Кроме того, присутствие на международных площадках для нашей игры всегда полезно. Здесь, например, на полях ВЭФ, также прошло большое мероприятие по шахматам. И логично, что именно на Восточном экономическом форуме, кроме известных нам шахмат, присутствует одна из самых популярных игр Азии - Го. Я думаю, что традиция проведения бизнес-матчей с участием гостей из Юго-Восточной Азии будет продолжаться, развиваться, набирать обороты, и мы увидим не только спорадические мероприятия, но и большие турниры между россиянами, японцами, китайцами, корейцами - теми, кто играет в Го многие сотни лет, - подчеркнул вице-президент Российской Федерации Го Михаил Емельянов.

Российская Федерация Го позиционирует игру не только как увлекательный спорт, но и как язык делового общения с бизнес-элитами Азии, и проводит мероприятия в рамках больших международных площадок, например, таких, как ВЭФ, активно развивая Го среди предпринимательского сообщества.

- Рассчитываю, что в будущем мы проведем большой турнир с участием крупных российских бизнесменов и гостей из Азии. Для этого мы обучаем россиян, занимающихся предпринимательством, играть в Го, - отметил вице-президент РФГ.

Напомним, что за день до Кубка Росконгресса здесь, на ВЭФ, был проведен «Матч звезд» с участием спортсменов из России и Китая - играли две команды, в каждой из которых были мужчина и женщина. Российскую команду представляли настоящие звезды Го - Илья Шикшин (профессиональный спортсмен четвертого дана) - один из сильнейших игроков Европы и Наталья Ковалева (пятый дан) - многократная чемпионка России и Европы. Их партнеры-соперники - китайские спортсмены У Синьюй (профессиональный спортсмен шестого дана) - победитель и призер национальных чемпионатов в КНР, преподаватель в школе Синцзе Вэйци и в школе именитого китайского мастера Ни Вэйпина, а также Цюй Даньюнь (профессиональный спортсмен второго дана) - преподаватель в школе Синцзе Вэйци, призер командных и личных зачетов.

- Это необычный формат. Была одна игра - не на победу в спортивном смысле. Это показательное выступление участников. Поэтому мы приглашали сильных участников из Китая, и это не просто спортсмены, это люди, которые занимаются в Китае развитием Го, популяризацией игры, выступают на телевидении. С нашей стороны это были сильнейшие игроки Европы и популяризаторы Го, люди, которые занимаются развитием сообщества, - указал Михаил Емельянов.

Кстати, победу в Кубке Росконгресса Владимира Егорова, представителя Якутии, можно назвать знаковой. Ведь именно Якутске в 2024 году впервые в рамках VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» - одного из крупнейших спортивных мероприятий в России - будут проведены турниры по Го (вэйци). Включение Го в программу «Дети Азии» стало по-настоящему знаковым для игры.