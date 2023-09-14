За звание «Мисс Авто» поборются жительницы Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске выберут лучшую автоледи. Во время соревнований девушки покажут свое умение водить. Это третий этап чемпионата Хабаровского края по автомногоборью среди женщин-водителей. Хабаровчанки не просто традиционно принимают участие, но и составляют серьезную конкуренцию девушкам из других регионов.

Состязания пройдут по дисциплине «спринт-слалом» по трем классам - «седан», «кроссовер» и «джип». В каждом из них выберут лучшую девушку-водителя. Они получат кубки и медали минспорта региона.

- Отдельные призы в различных номинациях подготовили партнеры мероприятий. Девушки также получат награды в категориях «За волю к победе», «Самый молодой водитель», «Приз зрительских симпатий», - рассказала соорганизатор соревнований Елена Насырова.

Состязания среди женщин за рулем пройдут на спортивно-гоночной трассе «ХабАвтоРинг» в поселке Тополево 16 сентября. Начало - в 11 часов.

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