Устроила тусовку у бывшего, пока он лежал в больнице: магаданку осудят за кражу телевизора

Телевизор у бывшего украла жительница Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Среднеканском районе Магаданской области осудят 42-летнюю женщину. Ее обвиняют в краже с причинением значительного ущерба. Она обокрала бывшего.

С возлюбленным она жила в поселке Сеймчан больше полугода. Быт строили в его квартире, но потом пара рассталась. Женщина съехала, но ключи ему не вернула. Ими потом и воспользовалась, совершая преступление.

- Когда хозяин квартиры находился на стационарном лечении в районной больнице, злоумышленница самовольно вселилась к нему домой и пригласила гостей. В ходе застолья закончилось спиртное, и чтобы приобрести алкоголь, обвиняемая продала из квартиры телевизор, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Ущерб составил 20 тысяч рублей. Во время расследования телевизор женщина вернула. Несмотря на это теперь ее ждут пять лет колонии. Решение вынесет суд.

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