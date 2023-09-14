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НовостиОбщество14 сентября 2023 3:58

Еще 47,5 миллиона рублей направят на поддержку промышленности Хабаровского края

Это дополнительные средства
Василина ИКОННИКОВА
Еще 47,5 миллиона рублей направят на поддержку помышленности Хабаровского края

Еще 47,5 миллиона рублей направят на поддержку помышленности Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

Хабаровский край стал одним из регионов, которые в следующем году получат дополнительные деньги на развитие промышленности. Это 47,5 миллиона рублей. Деньги перечислят еще 72 регионам страны.

- По результатам работы с Минпромторгом РФ каждый год выделяются дополнительные деньги за счет средств федерального бюджета. За последние три года таким образом привлечено 272,1 миллиона рублей. На сегодняшний день есть подтверждение о докапитализации фонда на следующий год, это позволит поддержать еще больше предприятий, - рассказал начальник управления промышленной политики минпромторга края Денис Кирюхин.

Благодаря этим деньгам получится расширить программы кредитования компаний, занимающихся импортозамещением. А еще можно будет привлечь в экономику до миллиарда рублей инвестиций. В регионе действует пять программ, которые могут понравиться предприятиям.

Кроме того, компании могут взять льготные займы от одного до пяти процентов. Для этого нужно подать заявку и пройти экспертизу. В прошлом году профинансировали семь проектов на 136,1 миллиона рублей.

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