Еще 47,5 миллиона рублей направят на поддержку промышленности Хабаровского края

Еще 47,5 миллиона рублей направят на поддержку помышленности Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Хабаровский край стал одним из регионов, которые в следующем году получат дополнительные деньги на развитие промышленности. Это 47,5 миллиона рублей. Деньги перечислят еще 72 регионам страны.

- По результатам работы с Минпромторгом РФ каждый год выделяются дополнительные деньги за счет средств федерального бюджета. За последние три года таким образом привлечено 272,1 миллиона рублей. На сегодняшний день есть подтверждение о докапитализации фонда на следующий год, это позволит поддержать еще больше предприятий, - рассказал начальник управления промышленной политики минпромторга края Денис Кирюхин.

Благодаря этим деньгам получится расширить программы кредитования компаний, занимающихся импортозамещением. А еще можно будет привлечь в экономику до миллиарда рублей инвестиций. В регионе действует пять программ, которые могут понравиться предприятиям.

Кроме того, компании могут взять льготные займы от одного до пяти процентов. Для этого нужно подать заявку и пройти экспертизу. В прошлом году профинансировали семь проектов на 136,1 миллиона рублей.

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