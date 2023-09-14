Доверился обманщице: магаданка пообещала помочь инвалиду, а сама его обокрала

Жительница Магадана обокрала инвалида В Магадане осудили 42-летнюю жительницу за обман инвалида. Ее осудили за кражу с банковского счета. Женщина хорошо ладила с соседом-инвалидом. Мужчина находился в коляске и порой ему сложно было делать что-то самостоятельно, так что горожанка помогала ему по хозяйству. В итоге дружеские отношения закончились предательством. - Соседка вошла в доверие к инвалиду-колясочнику и помогала ему по хозяйству. В конце января 2023 года он обратился к женщине с просьбой купить продукты питания и передал свою банковскую карту. Воспользовавшись этой ситуацией, женщина похитила свыше 50 тысяч рублей, деньгами распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области. Было ли это помутнение рассудка, или женщина специально налаживала отношения с мужчиной, чтобы потом предать, неясно. Ее приговорили к году принудительных работ, 15% от заработка она будет отдавать в доход государства. В пользу мужчины с нее взыскали сумму ущерба и 10 тысяч рублей моральной компенсации.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Магадане осудили 42-летнюю жительницу за обман инвалида. Ее осудили за кражу с банковского счета.
Женщина хорошо ладила с соседом-инвалидом. Мужчина находился в коляске, и порой ему сложно было делать что-то самостоятельно, так что горожанка помогала ему по хозяйству. В итоге дружеские отношения закончились предательством.
- Соседка вошла в доверие к инвалиду-колясочнику и помогала ему по хозяйству. В конце января 2023 года он обратился к женщине с просьбой купить продукты питания и передал свою банковскую карту. Воспользовавшись этой ситуацией, женщина похитила свыше 50 тысяч рублей, деньгами распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Было ли это помутнение рассудка, или женщина специально налаживала отношения с мужчиной, чтобы потом предать, неясно. Ее приговорили к году принудительных работ, 15% от заработка она будет отдавать в доход государства. В пользу мужчины с нее взыскали сумму ущерба и 10 тысяч рублей моральной компенсации.
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