Синоптики Хабаровского края дали прогноз на 15 сентября Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае сохранится теплая осенняя погода. Существенных осадков не ожидается, но в некоторых районах все же пройдут небольшие дожди. Подробный прогноз дали синоптики.

В Хабаровске - сухо и солнечно. Ночью температура воздуха поднимется до 8-10 градусов, днем - до 21-23. Ветер юго-западный, до 9-14 метров в секунду.

Солнечной пятница выдастся и в южных районах региона. Осадков здесь не ожидается, ночью будет до +12 градусов, а днем и вовсе до 26. Так что после работы можно смело прогуляться, подышать свежим воздухом. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.

По центру региона сухо, кроме четырех районов, в которых местами пройдет небольшой дождь. Это Амурский, Солнечный, Комсомольский и Верхнебуреинский. Ночью от одного до восьми градусов тепла, днем от 13 до 23. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

На севере тоже без осадков, кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Ночью столбик термометра покажет 3-11 градусов, днем - 8-22. Ветер северо- и юго-западный, до 14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.