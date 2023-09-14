Прокатиться на рафте по озеру смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Осень - не повод сидеть на выходных дома и никуда не выходить. Эти дни можно провести интересно и активно, к тому же туркомпании региона подготовили несколько вариантов, как провести время на природе. Да и погода пока позволяет немного продлить лето.

К примеру, можно отправиться на сплав по реке Анюй. За три дня, пока длятся мероприятия, можно будет и на горной реке порыбачить, и за природой понаблюдать. Участники увидят необычные скалы в форме замка, истуканов, людей и животных. Особенность похода - ночевка в палатке. Рекомендуют взять с собой теплый спальный мешок и туристическую пенку.

Другой вариант - автотур по достопримечательностям региона. Он проходит в комфортных автобусах, которые поедут через Комсомольск-на-Амуре и Солнечный район. Вас ждут искрящиеся водопады, бирюзовый карьер, горы Кулуар и Лысая, рафт по озеру Амут.

А тех, кто не хочет далеко ехать, ждет экскурсия «Зеленая жемчужина Хабаровска». Она проходит в дендрарии и позволит отдохнуть от городской суеты.

- 17 сентября можно отправиться в этнографическое путешествие в Хабаровский район. Вместе с гидом участники тура «Жизнь на Амуре» смогут рассмотреть древнейшие наскальные изображения Сикачи-Аляна, узнать легенды об их появлении, а также сфотографироваться в национальной одежде и попробовать традиционные местные блюда, - рассказали в минтуризма региона.

Кроме того, хорошо провести время можно на крытом катке.

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