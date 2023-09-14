Это на зарплаты: в Магадане школьный бухгалтер оставила педагогов без заработка

Бухгалтер школы украла деньги у учителей в Магадане Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магадане приговор суда выслушала бывший главбух местной школы. На женщину завели сразу два уголовных дела - за мошенничество и неправомерный оборот платежей.

Магаданка работала в школе главным бухгалтером. В какой-то момент она поняла, что за ней никто не следит, и решила использовать ситуацию для себя.

- С февраля по декабрь 2021 года женщина, используя свое служебное положение, изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств с лицевого счета учебного заведения на свои личные банковские счета под видом выплаты заработной платы, завышая суммы положенного ей ежемесячного денежного довольствия, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге она завысила свою зарплату на 1,7 миллиона рублей. Весь ущерб она возместила во время следствия. Ее приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в три года. Работать по специальности ей запретили на этот же срок.

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