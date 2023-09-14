Мастер-план развития Комсомольска представили Владимиру Путину Фото: правительство Хабаровского края

Глава Минвостокравития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке показал Владимиру Путину мастер-план Комсомольска-на-Амуре. Документ составлялся с учетом мнений жителей города, а разработчики выделили точки притяжения: досуговый центр на набережной, парк экстремальных видов спорта и зооцентр «Сихотэ-Алинь». Обновят автопарк, скверы и парки, будет развиваться авиа- и судостроение, а также производство судостроительных материалов.

Особое внимание уделили знаковым историческим проектам. Например, планируется отремонтировать дома культуры, благоустроить парки. На набережной появится галерея мозаик и водно-оздоровительный комплекс.

Введут в эксплуатацию новую газораспределительную станцию, а действующую отремонтируют. Запустят проект по созданию мусоросортировочного комплекса.

Общая стоимость работ по документу - больше 139 миллиардов рублей, из которых порядка половины частных инвестиций. К 2030 году валовой городской продукт увеличится на 41%. Доля отремонтированных дорог достигнет 85%, а объем вредных выбросов в атмосферу сократится в два раза.

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