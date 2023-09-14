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НовостиОбщество14 сентября 2023 6:37

Врачи рассказали жителям Хабаровска, как подобрать нужные витамины

Специалисты поделились советами, которые помогут понять, чего не хватает организму
Василина ИКОННИКОВА
Врачи рассказали жителям Хабаровска, как подобрать нужные витамины

Врачи рассказали жителям Хабаровска, как подобрать нужные витамины

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Тебе бы витаминок попить», - часто говорят окружающие, заметив, что вы часто стали болеть или просто чувствуете себя не очень. Но врачи советуют не заниматься самолечением и выбирать препараты только после назначения специалиста. Витамины тоже нужно подбирать грамотно, ведь переизбыток того или иного минерала в организме может привести к тяжелым последствиям. Ведущий нутрициолог Академии Интегративной Нутрициологии «PRO-Здоровье» Инна Павлова рассказала телеканалу «Саратов 24», как понять, чего не хватает онанизму.

- Некоторые витамины и минералы можно принимать без анализов, например, магний (можно понять, что есть дефицит, по судорогам в ногах) в хелатных формах. Сегодня также в дефиците у большой части населения йод, так как Россия - йододефицитный район, и в профилактической дозе им нельзя навредить. Важно при этом, что есть индивидуальные особенности по приему йода для наследственного заболевания «аутоиммунный тиреоидит», - рассказала специалист.

Витамин С легко растворяется в воде и быстро выводится из организма, но в профилактической дозе он также всем полезен. Если вдруг немного переборщили, то о точке терпимости кишечника скажет послабление стула.

При этом у всех могут встретиться одни и те же симптомы, по которым запросто можно понять, каких бы витаминок прикупить в аптеке. К примеру, если кожа стала сухой, то нужно пропить витамины А и Е, а усталость, выпадение волос и боль в суставах поможет убрать витамин D. Отсутствие витаминов К и С может стать причиной легкого появления синяков, а белые пятна на ногах говорят о нехватке цинка в организме.

Покалывают и немеют руки и ноги? Обратите внимание на витамин В12. А нарушение пигментации кожи и белые пятна говорят о дефиците меди.

Но все-таки важные препараты стоит назначать только врачу после сдачи анализов. Например, половые гормоны или печеночные ферменты сдаются индивидуально, при необходимости. А вот сдавать общие анализы крови и мочи, проверять общий белок в крови, уровень ферритина, глюкозы и холестерина в крови лучше каждый год.

Также врачам нужно убедиться, что у пациента не снижен уровень белка, ведь это основной «стройматериал» для организма. Также часто обращают внимание на показатели глюкозы и холестерина.

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