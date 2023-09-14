Врачи рассказали жителям Хабаровска, как подобрать нужные витамины Фото: Мария ЛЕНЦ

«Тебе бы витаминок попить», - часто говорят окружающие, заметив, что вы часто стали болеть или просто чувствуете себя не очень. Но врачи советуют не заниматься самолечением и выбирать препараты только после назначения специалиста. Витамины тоже нужно подбирать грамотно, ведь переизбыток того или иного минерала в организме может привести к тяжелым последствиям. Ведущий нутрициолог Академии Интегративной Нутрициологии «PRO-Здоровье» Инна Павлова рассказала телеканалу «Саратов 24», как понять, чего не хватает онанизму.

- Некоторые витамины и минералы можно принимать без анализов, например, магний (можно понять, что есть дефицит, по судорогам в ногах) в хелатных формах. Сегодня также в дефиците у большой части населения йод, так как Россия - йододефицитный район, и в профилактической дозе им нельзя навредить. Важно при этом, что есть индивидуальные особенности по приему йода для наследственного заболевания «аутоиммунный тиреоидит», - рассказала специалист.

Витамин С легко растворяется в воде и быстро выводится из организма, но в профилактической дозе он также всем полезен. Если вдруг немного переборщили, то о точке терпимости кишечника скажет послабление стула.

При этом у всех могут встретиться одни и те же симптомы, по которым запросто можно понять, каких бы витаминок прикупить в аптеке. К примеру, если кожа стала сухой, то нужно пропить витамины А и Е, а усталость, выпадение волос и боль в суставах поможет убрать витамин D. Отсутствие витаминов К и С может стать причиной легкого появления синяков, а белые пятна на ногах говорят о нехватке цинка в организме.

Покалывают и немеют руки и ноги? Обратите внимание на витамин В12. А нарушение пигментации кожи и белые пятна говорят о дефиците меди.

Но все-таки важные препараты стоит назначать только врачу после сдачи анализов. Например, половые гормоны или печеночные ферменты сдаются индивидуально, при необходимости. А вот сдавать общие анализы крови и мочи, проверять общий белок в крови, уровень ферритина, глюкозы и холестерина в крови лучше каждый год.

Также врачам нужно убедиться, что у пациента не снижен уровень белка, ведь это основной «стройматериал» для организма. Также часто обращают внимание на показатели глюкозы и холестерина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.