За две недели заработал больше 100 тысяч: нечестного продавца задержали в Хабаровске

В Хабаровске поймали продавца, воровавшего деньги из кассы
Фото: Даниил ОПАРИН
В краевой столице полиция поймала 21-летнего парня. Молодой человек две недели назад устроился продавцом-кассиром в местный магазин, но честный заработок его, вероятно, не интересовал.
Хозяйка торговой точки заметила недостачу после ревизии в павильоне на Ленинградской улице. В кассе не хватало 110 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Там начали расследование - опросили персонал, посмотрели записи с камер и быстро поняли, кто виноват.
- Сотрудники отдела полиции установили, что к хищению причастен 21-летний продавец-кассир. Молодой человек устроился в фирму в конце августа и в течение двух недель работы систематически забирал деньги из кассы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Оперативники задержали парня. Это первый его криминальный опыт, раньше жителя Центрального района к ответственности не привлекали. Деньги парень потратил на алкоголь и развлечения. На него завели уголовное дело за присвоение или растрату, молодому человеку грозят пять лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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