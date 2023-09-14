За две недели заработал больше 100 тысяч: нечестного продавца задержали в Хабаровске

В Хабаровске поймали продавца, воровавшего деньги из кассы Фото: Даниил ОПАРИН

В краевой столице полиция поймала 21-летнего парня. Молодой человек две недели назад устроился продавцом-кассиром в местный магазин, но честный заработок его, вероятно, не интересовал.

Хозяйка торговой точки заметила недостачу после ревизии в павильоне на Ленинградской улице. В кассе не хватало 110 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Там начали расследование - опросили персонал, посмотрели записи с камер и быстро поняли, кто виноват.

- Сотрудники отдела полиции установили, что к хищению причастен 21-летний продавец-кассир. Молодой человек устроился в фирму в конце августа и в течение двух недель работы систематически забирал деньги из кассы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники задержали парня. Это первый его криминальный опыт, раньше жителя Центрального района к ответственности не привлекали. Деньги парень потратил на алкоголь и развлечения. На него завели уголовное дело за присвоение или растрату, молодому человеку грозят пять лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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