Компания «ТрансТелеКом» в Хабаровске предлагает новый тарифный план «Очень просто»

Компания «ТТК» представила предложение для новых абонентов - тарифный план «Очень просто».

- В пакет на выгодных условиях включен быстрый домашний интернет с оптимальной скоростью до 200 Мбит/сек, - сообщили в «ТТК». - Оплатив его, в качестве бонуса абонент получает более 70 каналов интерактивного ТВ с возможностью просмотра контента на любых устройствах и функцией управления эфиром.

Тарифный план «Очень просто» - это не только выгодная цена, но и возможность подключить дополнительные сервисы для безопасности и удобства. Если нужно, абонент может добавить к своему тарифному плану программу IT Helper, антивирус Kaspersky, услугу «Где мои дети», облачный гейминг «ТТК Play» и многое другое.

Узнать о новостях и актуальных предложениях для абонентов «ТТК» можно на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800-775-0-775.

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