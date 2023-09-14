Не дошел пару метров: молодой парень серьезно пострадал в аварии в Комсомольске

Молодого пешехода насмерть сбили в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезная авария произошла в Городе юности накануне вечером. Около шести часов вечера под колеса автомобиля попал молодой парень. Он сильно пострадал.

- По предварительным данным, 13 сентября в 17:50 36-летний водитель, управляя транспортным средством Toyota RAV4, двигаясь по улице Комсомольской со стороны улицы Лесной в сторону проспекта Интернационального, в районе дома №73/2 по улице Комсомольской допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода в пределах его видимости справа налево по ходу транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В итоге нарушение молодым человеком правил дорожного движения повлекло серьезные последствия. В результате аварии 19-летний житель города серьезно пострадал. У парня тяжелые травмы, его на карете скорой помощи увезли в больницу. Точных данных о его состоянии нет, за жизнь и здоровье пешехода борются врачи.

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