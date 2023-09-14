Дороги за 2024 год ремонтируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе уже начали ремонтировать дороги, работы на которых запланированы на следующий год. Третий год подряд он становится лидером по выполнению ремонта. Сейчас идет работа на трех дорогах этого года: улице Лесная в Ильинке, Зеленая в Корсаково-1 и на трассе «село Некрасовка - село Вишневка».

На федеральной магистрали работы идут на участке в полтора километра. Работы начались в июне, сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальта. Ширина покрытия - шесть метров, закончить работы планируют на следующей неделе. Эту дорогу используют дачники. Остальные улицы тоже скоро сдадут.

Также сейчас стартовали работы на участках следующего года: переулках Новый в селе Тополево и Весенний в селе Восточное.

Жители Тополево давно ждали ремонта. Они порядком устали от гравия на дороге. А сейчас на 100-метровом участке появился асфальт. Общественники проверили работы, гарантия на которые составляет пять лет. Сдать участок должны в этом году, в конце месяца.

В Восточном работы стартуют на следующей неделе. Протяженность участка - 200 метров.

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