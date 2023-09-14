Заканчивается срок действия: мошенники развели жительницу ЕАО по новой схеме

О новой схеме мошенничества рассказали в полиции ЕАО Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница поселка Смидович стала жертвой мошенников. На этот раз аферисты использовали другую, менее популярную схему - «у вашего номера телефона заканчивается срок действия».

О взломе учетных записей между тем сообщают пользователи портала «Госуслуги». А сама женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, якобы представитель сотового оператора, и сказал, что нужно продлить срок действия сим-карты. И сделать это можно онлайн.

- Чтобы продлить договор на оказание услуг незнакомец попросил продиктовать код, который пришел в смс-сообщении, что женщина и сделала. Какие-либо данные о себе и своих счетах потерпевшая не называла. Лжеоператор сказал, что пришлет договор о продлении действия сим-карты, и исчез. Злоумышленник на связь больше не выходил, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Потом женщина решила зайти на «Госуслуги» и увидела сообщение: «Для данного номера доступ закрыт». После этого ей позвонил работник МФЦ, который рассказал, что стряслось: ее личный кабинет взломали мошенники. Женщина обратилась в полицию и заблокировала все банковские карты. Успели ли мошенники списать деньги, не сообщается.

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