Режим ЧС сняли в лесах Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае стабилизировалась лесопожарная обстановка. Несколько дней в лесах не регистрировались пожары, в последние дни их фиксируют по несколько случаев. В связи с этим в лесах регионального характера сняли режим ЧС, который ввели в крае еще 28 июня. Все это время запрещалось посещать лесные массивы как автомобилям, так и просто людям. Исключения составляли лишь арендаторы и сотрудники МЧС.

- Сейчас обстановка с лесными пожарами значительно улучшилась и полностью управляемая. В настоящий момент специалисты тушат всего два возгорания в Ульчском и Солнечном районах на общей площади 13 гектаров. За несколько месяцев площадь возгораний сократилась в десятки раз, - рассказал и. о. заместителя министра - начальник управления сохранения лесов Роман Ткаченко.

Он отметил, что пик пожаров давно пройден, но с наступлением осени обстановка может накалиться. А сейчас лес не поджигают грозы, как летом. Причиной возгораний является человеческий фактор: люди часто жгут костры или сжигают мусор.

Несмотря на отмену режима ЧС, жителей края просят соблюдать правила безопасности.

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