Еще все поставить не успели: в Биробиджане вандалы испортили новые остановки

Шесть новых остановок разгромили вандалы в Биробиджане Фото: Максим Семенов

В Биробиджане меняют остановки общественного транспорта. В этом году планируется заменить 70 павильонов. Сейчас подрядчик работает неподалеку от детской больницы, обувной фабрики и микрорайоне имени Бумагина. Правда, закончить работы еще не успели, а то, что сделано, уже пострадало.

О произошедшем рассказал мэр города Максим Семенов. Он сообщил, что от рук вандалов пострадали шесть остановок.

- Не успели еще даже закончить работу, как от рук каких-то людей пострадало шесть остановочных пунктов. Здесь еще толком ничего не сделано, а неизвестные уже вырвали светильники из павильонов и забрали их собой. А потом появляются вопросы: а когда будут доделаны остановки, а почему так долго? Потому что приходится из-за несознательных людей по несколько раз все переделывать. Не уважают они чужой труд, и им плевать на свой город, - рассказал глава Биробиджана.

Он пообещал написать заявление в полицию. А подрядчику теперь придется наводить порядок после нерадивых жителей города. Вандалов будут искать оперативники. К слову, за это может грозить уголовный срок - от штрафа до ареста. А если преступление совершила компания или пьяный человек, то и до лишения свободы недалеко. Зачем кому-то понадобились светильники, пока остается только гадать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.