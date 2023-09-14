Учителя из других регионов работают в школах Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В школах Хабаровска работают педагоги из других регионов. Например, в 29-м учебном заведении трудится Вероника Попова, преподает русский язык и литературу. С 1 сентября она еще стала классным руководителем.

Женщина училась в Красноярске, сама родом из Хакасии. В Хабаровск приехала вслед за мужем. Он военный, и его распределили на Дальний Восток.

- Еще во время учебы я узнала, что моего мужа отправляют в Хабаровск. Сразу стала присматривать здесь работу. На все каникулы во время обучения приезжала сюда - город очень понравился, красивый, ухоженный. Связалась с руководством школы №29, договорилась о трудоустройстве. Когда переехала, меня уже здесь ждали и встретили очень тепло. Ни разу не пожалела о своем выборе, - рассказала Вероника Попова.

Молодой учительнице быстро удалось найти подход к детям. В этом ей помогли коллеги и наставник. Работать ей удобно: в каждом классе есть компьютеры и проекторы. На форуме для молодых специалистов ей вручили планшет для работы. Девушка говорит, в других городах таких мероприятий нет.

В школе говорят, что новый педагог работает хорошо. Да и учреждение нуждается в начинающих специалистах. К тому же у молодежи современное видение, азарт и много идей.

В этом году в школы города пришли работать 113 учителей из вузов и колледжей Хабаровска, Ростова-на-Дону, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Петропавловска-Камчатского.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.