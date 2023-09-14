Экспертиза доказала: хабаровчанку наказали за оскорбление полицейских

За оскорбление полиции в соцсетях наказали жительницу Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В районе имени Лазо оштрафовали местную жительницу. Она не раз оскорбляла сотрудников полиции, за что ей пришлось ответить перед законом.

Негативные комментарии женщина оставляла в социальных сетях, в частности, писала их под постами в одной из новостных групп в мессенджере. Сообщения заметили сотрудники прокуратуры, мониторя интернет.

Например, в июне она опубликовала несколько комментариев. Правоохранительные органы даже заказали лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: сообщения свидетельствуют о возбуждении ненависти и вражды к представителям власти.

Женщина извинилась за свои слова.

- Извиняюсь искренне. Сожалею о том, что написала в интернете. Конечно, раскаиваюсь, больше такого не повторится. Прошу прощения у всех сотрудников органов, - сказала она.

В итоге женщину привлекли по административной статье. Она заплатила штраф за унижение человеческого достоинства - 10 тысяч рублей.

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