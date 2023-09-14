Центр превентивной медицины и диагностики открыли в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начал работу Центр превентивной медицины и диагностики, который 14 сентября открыли глава региона Михаил Дегтярев и руководитель РЖД Олег Белозеров. Сама модель учреждения - это абсолютно новый подход в организации медицинских услуг, в котором предполагается четыре уровня человека обследования человека. Пройти его можно и во время медикаментозного сна. Организм здесь рассматривают как единую систему, а не органы по отдельности. Можно также пройти в центре амбулаторное лечение или же остаться в дневном стационаре для наблюдения. Чтобы пациентам было удобно, отделение разделили на мужское и женское.

- Я был здесь, когда шло строительство, видел, что намечаются серьезные изменения, но не мог представить, какие именно. Теперь это самый современный диагностический центр с новейшим оборудованием. Собран прекрасный коллектив. Для нас диагностика - дело номер один: чем раньше определим, чем люди болеют или смогут заболеть, тем больше жизней мы сохраним, - сказал Михаил Дегтярев.

Здание прошло масштабную реконструкцию. Площадь увеличили почти вдвое, а объем инвестиций составил больше миллиарда рублей. Здесь есть необходимое оборудование: 164-срезовый компьютерный томограф, рентген, аппараты УЗИ, эндоскопии и маммографии. Персонал прошел обучение.

В перспективе центр сможет помогать людям бесплатно по полису ОМС. Это поможет выявить вовремя болезни и сохранить здоровье хабаровчан.

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