Производство куриного яйца увеличили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Птицефабрика Комсомольска-на-Амуре нарастила объемы производства куриного яйца. С июня этого года оттуда выпустили почти восемь миллионов штук. Напомним, в октябре прошлого года тут произошла вспышка птичьего гриппа, и все поголовье птиц пришлось уничтожить, чтобы не усугубить ситуацию. Работу предприятие возобновило только в марте 2023-го.

Сейчас сюда завезли больше 400 тысяч голов молодняка, установили дополнительные дезбарьеры, купили материалы для безопасности внутри цеха и отпугиватели диких птиц. Чтобы восстановить утраченное число кур, с марта, как только началась работа, стали заводить цыплят с племенных заводов и птицефабрики.

- В июне получили первые партии яйца, с августа птицефабрика получает поддержку от государства. На полную производственную мощность - около 140 миллионов штук в год - по нашей оценке, предприятие выйдет в июне следующего года, - рассказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева.

Товары, которые производят на фабрике, продают в магазинах Хабаровска и Комсомольска. Она обеспечивает 40% от общего производства яиц в регионе.

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