Пародию на клип Инстасамки выпустил «СКА-Хабаровск» Фото: скриншот

Команда «СКА-Хабаровск» опубликовала на своем YouTube-канале видеопародию на клип блогера, тиктокера и исполнительницы Инстасамки «За деньги да».

Песню на мотив трека в клипе исполняет девушка. Она призывает в своем исполнении хабаровчан болеть за «СКА».

- В лучшей лиге мира с Востока - да. Роман Шаронов, ты - рок-звезда. Цвет моей жизни красно-синий, город Хабаровск - ты самый сильный. Захвати подруг и болей за «СКА». Дальний Восток, болей за «СКА». Хабаровск, целиком болей за «СКА», - поется в пародии.

Также в клипе есть такая фраза: «Пусть вся Россия знает, где обитают кони», а потом на известный мотив звучат слова: «Этот шарф мне конь купил, эту майку мне конь купил, эту кепку мне конь купил, конь купил, мне конь купил».

«СКА-Хабаровск» выступает в Мелбет-Первой лиге. Сейчас командой руководит тренер «Рубина» и экс-футболист Роман Шаронов, она занимает 11 место в турнирной таблице. Спортсмены набрали 12 очков по итогам девяти проведенных матчей. В следующем туре «СКА» сыграет с «Химками», которые находятся на три строчки выше хабаровчан.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.