Сломался замок: ребенок оказался заперт в магаданской квартире

Ребенок застрял в квартире в Магадане Фото: скриншот МЧС

Накануне вечером пожарным из Магадана пришлось спасать жизнь 12-летней девочки. Ребенок оказался заперт в своей квартире, а родители не смогли туда попасть.

- К спасателям обратились родители ребенка, которые не смогли попасть в собственную квартиру. Замок входной двери сломался, открыть его не получалось, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Специалисты вооружились автолестницей. На ней они поднялись на четвертый этаж, пробрались в квартиру через окно и вскрыли замок слесарным инструментом изнутри. К счастью, с девочкой было все в порядке, помощь медиков ей не понадобилась. А семье теперь придется менять замок.

Специалисты обращаются к мамам и папам с просьбой: не закрывать детей на ключ снаружи. У них всегда должна быть возможность быстро покинуть помещение в случае необходимости.

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